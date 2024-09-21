إسكان النواب: الحوار الوطنى خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا خلال الفترة الأخيرة

قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع بين القوى السياسية خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" هناك التزام من قبل القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما انعكس على الملفات التي ناقشها الحوار الوطنى مؤخرا".

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:" إضافة للتوصيات الصادرة من الجلسات والتي تبنتها الحكومة في برنامجها الجديد مما يؤكد مدى العلاقة بين الحوار والسلطة التنفيذية، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطنى خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، مترجما مقولة رئيس الجمهورية بأن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، وأن هناك تنوع سياسي وحزبي غير مسبوق وهذا التنوع ليس على صعيد المشاركة فقط.

واكد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية له اليوم، أن التنوع الذي يشهده الحوار الوطنى ليس على سبيل المشاركة فقط، ولكن على صعيد الموضوعات والملفات التي يتم مناقشتها وهو ما يعكس الدور المحورى الذى يلعبه الحوار الوطنى بقوة خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد حالة الزخم السياسية، أو انه حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية ، وأصبح يعبر عن نبض الشارع، إضافة إلى أن الحوار ساهم في إحداث زخم سياسي غير مسبوق.

