بـ40 جنيها.. برلماني: تصريحات الزراعة عن أسعار الطماطم "شو إعلامي"

وصف النائب محمد قاسم عضو مجلس النواب، تصريحات مسئولى وزارة الزراعة والتى أكدوا فيها أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا الفترة المقبلة بأنها للشو الإعلامى، مؤكداً أن أسعار الطماطم تواصل جنونها لدرجة أن كليو الطماطم ارتفع سعره ووصل إلى 40 جنيها.

تساءل " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قائلاً : إن مسئولى وزارة الزراعة يتعللون بأن السبب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار عدد من المنتجات الزراعية وفى مقدمتها الطماطم يرجع إلى قلة المعروض بالأسواق مع العام أن الطماطم متواجدة لدى جميع بائعي الفواكة والخضروات على مستوى الجمهورية ؟ ولماذا لا تضع الحكومة سعر استرشادي لأى سلعة ترتفع أسعارها بصورة غير مبررة ؟.

وطالب بوضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات خاصة السلع الأساسية التى لا غنى عنها لدى المواطنين مثل الخضروات والفواكه، مشيراً إلى ضرورة أن يتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التصريحات غير الحقيقية التى تصدر من عدد من مسئولى وزارته.