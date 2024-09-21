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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحلال وتجديد 16 مدرسة بقنا.. ودخول 3 مدارس جديدة للخدمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا بأنه تم الإنتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن  إحلال وتجديد وصيانة وتوسعه 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصل دراسي بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليون 301 ألف جنيه.


وأضاف النوبي، بأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لعدد 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، و كلى،  إنشاء جديد توسعات.

يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، و متوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالبا.

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