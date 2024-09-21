حلة محشي السبب.. خروج مصابي حالة التسمم بعد استقرار حالتهم الصحية بالفيوم

كشف مصدر مسؤول بمستشفي الفيوم العام، استقرار حالة 6 مصابين واقعة التسمم التي شهدتها قرية سيلا بدائرة مركز شرطة الفيوم، مؤكداً خروجهم من المستشفى ،منذ قليل بعد استقرار حالتهم الصحية، ولم يتم تحويل أي حالة إلى قسم السموم بالمستشفى .

وأضاف المصدر ، في تصريحات ل "البوابة نيوز " بأن العينات التى تم أخذها من المصابين الـ 6 أكدت أن سبب التسمم هو تناولهم وجبة محشى ملوثة.

وتابع المصدر، أن المصابين فور وصولهم إلى مستشفى الفيوم العام، خضعوا للرعاية الطبية اللازمة.

جدر بالذكر ان مستشفى الفيوم العام استقبلت 6 أشخاص من أسرة واحدة ، مصابين بنزله معويه حادة، وفور وصول المصابين للمستشفى خضعوا لعمليات غسيل معدة وجرى متابعتهم بشكل دقيق حتى استقرت حالتهم.