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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حلة محشي السبب.. خروج مصابي حالة التسمم بعد استقرار حالتهم الصحية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشف مصدر مسؤول بمستشفي الفيوم العام، استقرار حالة 6 مصابين واقعة التسمم التي شهدتها قرية سيلا بدائرة مركز شرطة الفيوم، مؤكداً خروجهم من المستشفى ،منذ قليل بعد استقرار حالتهم الصحية، ولم يتم تحويل أي حالة إلى قسم السموم بالمستشفى .

 

وأضاف المصدر ، في تصريحات ل "البوابة نيوز " بأن العينات التى تم أخذها من المصابين الـ 6 أكدت أن سبب التسمم هو تناولهم وجبة محشى ملوثة.

وتابع المصدر، أن المصابين فور وصولهم إلى مستشفى الفيوم العام، خضعوا للرعاية الطبية اللازمة.

جدر بالذكر ان مستشفى الفيوم العام استقبلت 6 أشخاص من أسرة واحدة ، مصابين بنزله معويه حادة، وفور وصول المصابين للمستشفى خضعوا لعمليات غسيل معدة وجرى متابعتهم بشكل دقيق حتى استقرت حالتهم.

حلة محشي السبب محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام تسمم أسرة كاملة في الفيوم قرية سيلا بدائرة مركز الفيوم