مار بندكتوس يونان حنو يلتقي قداسة البابا مار فرنسيس بابا روما

التقى مار بندكتوس يونان حنو ظهر يوم الخميس 2024/09/19، في الفاتيكان مع قداسة البابا فرنسيس بابا روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية.

في بداية اللقاء قدم قداسة البابا التهاني له بمناسبة سيامته الاسقفية بصفته رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، وبدوره قدم سيادة راعينا الجليل السلام والتحية لقداسة البابا فرنسيس باسم بلده العراق وابناء ابرشيته.

قدم مار حنو عرضاً شاملاً لوضع المنطقة وخصوصا التحديات التي تواجه مجتمعنا وخصوصاً المسيحي.

هذا واعرب قداسة البابا فرنسيس عن قربه ودعمه ومحبته للشعب العراقي وتضامنه مع ذوي فاجعة عرس بغديدا - الحمدانية الذي ذهب ضحيته 134 شهيد وشهيدة والعشرات من المصابين، حيث قام سيادة راعينا الجليل بعرض العديد من صور الفاجعة امام قداسته الذي تأثر كثيرا بهول الفاجعة وفضاعتها، واكد قداسته انه سوف يقيم صلاةً خاصة من اجل الشهداء والجرحى ومؤمني بغديدا يوم الخميس القادم 2024/09/26 عشية الفاجعة.

وقدم لقداسة البابا فرنسيس هدية من التراث البغديدي الاصيل والتي هي عبارة عن ( فروة ) مصنوعة بيد السيد مارزينا فقير احد الناجيين من فاجعة العرس.

وفي ختام اللقاء منح قداسة البابا فرنسيس البركة الرسولية لـ راعينا الجليل وكهنة ومؤمني ابرشيته الموصلية، واكد انه سوف يحملهم دائما في صلاته.