الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يصعق وست هام بثلاثية في ديربي لندني

صعق فريق تشيلسي، مضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، خلال مباراة الديربي اللندني، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ تشيلسي المباراة بقوة أمام وست هام، حيث ضغط بأكثر من كرة على مرمى مضيفه، حتى نجح في التسجيل مبكرًا.

جاكسون يقود تشيلسي للفوز على وست هام

افتتح المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون التهديف في الدقيقة الرابعة، بعدما استلم تمريرة جادون سانشو، وركض بالكرة منذ منتصف الملعب حتى خط مرمى المطارق.

وعاد جاكسون من جديد ليهز شباك وست هام بهدف ثان في الدقيقة 18، بعدما استغل سرعته في الانفراد بالحارس أريولا، بتمريرة من موسيس كايسيدو، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-0.

ومع بداية الشوط الثاني، صنع نيكولاس جاكسون الهدف الثالث لزميله كول بالمر في الدقيقة 47، ليقود تشيلسي لفوز في الديربي خارج أرضه.

وبتلك النتيجة، ارتقى تشيلسي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.