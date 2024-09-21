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الأحد 22 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله اللبناني يستهدف عددا من المواقع العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

صواريخ الكاتيوشا
صواريخ الكاتيوشا لـ حزب الله
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف تموضع لقوات الاحتلال من لواء الـ 300 التابع للفرقة 146 في ثكنة أدميت بصواريخ الكاتيوشا.
وأشار الحزب في بيانات منفصلة وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى قصف مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء جولاني في ثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا.
وأوضح الحزب أنه استهدف ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصواريخ الكاتيوشا.

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