لجنة الشئون العربية والخارجية بالصحفيين تستضيف السفير التركي بالقاهرة

استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين السفير التركي بالقاهرة "صالح موطلو شن"، في إطار الفعاليات، التي تقوم بها اللجنة.



وأشار حسين الزناتي وكيل النقابة، رئيس اللجنة إلى أن السفير التركي أكد سعادته البالغة بزيارته لنقابة الصحفيين، ووصفها بأنها المنبر الحر للتعبير عن الرأي، وأنها الضمير الحي للحقيقة، معربًا عن تقديره الشديد لاستضافته في حوار مفتوح مع الصحفيين المصريين داخل نقابتهم الغراء، ووسط هذا الحشد الكبير بينهم.



وأوضح الزناتي أن السفير التركي قد أجاب عن كل التساؤلات، التي طرحها عليه الحاضرون، حيث تحدث عن تطور العلاقات المصرية التركية بعد زيارة الرئيس السيسي لأنقرة، وقبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، وخطوات البلدين وسعيهما لزيادة الاستثمارات، وحجم التبادل التجاري.



وعلى مستوى القضايا الإقليمية، أشاد السفير التركي بالدور المصري في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة هي جوهر الأزمات في المنطقة، وأنه لا بديل للحل إلا بإقامة دولة مستقلة لهم.



وحول الوضع في ليبيا، أكد "موطلو" أن بلاده تؤيد الموقف المصري في تشكيل حكومة ليبية موحدة للسيطرة الكاملة على مقاليد الحكم هناك، وأن مصر وتركيا يتشاركان الرأي في ضرورة الاستقرار والأمن بسوريا وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.



وفي ختام اللقاء، أكد السفير تطلعه للتعاون مع نقابة الصحفيين، وأعضائها خلال الفترة المقبلة، دعمًا للرسالة المهمة، التي تقوم بها، والاستفادة من إمكاناتها، التي تسعى دائمًا إلى تقديم صحافة موضوعية، وإعلام مستنير.