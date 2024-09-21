اندلاع حريق بمزارع نخيل بقرية القصر بمركز الداخلة

شب حريق في مزارع نخيل، اليوم السبت، بإحدى قرى مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق بقرية في مركز الداخلة.

وتبين نشوب حريق في مزارع نخيل وأشجار متنوعة على مساحة نصف فدان، بقرية " القصر" التابعة لمركز الداخلة وانتقلت سيارات الإطفاء و فناطيس المياه التابعة للوحدة المحلية لقرى " القصر" ورئاسة مركز الداخلة لموقع الحريق لإخماده والسيطرة عليه.

جاري عمليات الإطفاء والتبريد، وتحرير محضر بالحريق وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وملابسات الحريق وتشكيل لجنة مشتركة من مديريتي الطب البيطري والزراعة لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.