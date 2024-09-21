موقف سام مرسي.. تشكيل إبسويتش تاون لمواجهة ساوثهامبتون

أعلن كيرن ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري سام مرسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق إبسويتش تاون، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون بملعب سانت ماري، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد سام مرسي أساسيًا في تشكيل إبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون، ليواصل حجز مكانه الأساسي في كتيبة المدرب ماكينا.

بدأ إيسويتش تاون الموسم الجديد بقيادة سام مرسي في الدوري الإنجليزي بخسارتين من ليفربول بنتيجة 2-0، ومانشستر سيتي بنتيجة 4-1، ثم التعادل مع فولهام بهدف لمثله، قبل أن يقع في فخ التعادل السلبي أمام برايتون في الجولة الماضية.

وشارك سام مرسي في تشكيل إبسويتش تاون الأساسي أمام برايتون، ولعب حتى الدقيقة 85، بقرار من المدرب كيرن ماكينا.

يحتل فريق إبسويتش تاون المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين، بينما يأتي ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر قبل الأخير بلا نقاط.

تشكيل إبسويتش تاون لمواجهة ساوثهامبتون

حراسة المرمى: موريتش

خط الدفاع: تاونزيبي - أوشي - جريفز - دافيس

خط الوسط: سام مرسي - كايوستي - هاتشينسون

وفي الهجوم: بورنس - ديلاب - سموديكس.