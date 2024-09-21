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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالصور.. افتتاح المعرض التشكيلى المصاحب لملتقى فنون ذوى القدرات الخاصة

معرض فن تشكيلي علة
معرض فن تشكيلي علة هامش ملتقى اولادنا
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افتتحت سهير عبد القادر رئيس مجلس امناء مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ونائبها الفنان الدكتور اشرف رضا والدكتورة مها هلالى مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى مع عدد من التشكيليين المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى يحمل شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الاوبرا .

يضم المعرض 85 لوحة وبعض اعمال الاورجامى ( التشكيل بالورق ) الى جانب مجموعة من مجسمات الحفر على الصدف والتى انتجها المبدعون من اولادنا خلال ورش العمل الهادفة الى استثمار طاقات اصحاب الهمم وابراز قدراتهم على طريق الدمج الكامل فى المجتمع .

جدير بالذكر ان الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة يستمر حتى 27 سبتمبر بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية ويشمل عدد من العروض الفنية والسينمائية وورش العمل ويشارك فى فعالياته نخبة من نجوم الفن .

التضامن الاجتماعي التضامن الإجتماع الدكتورة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة سهير عبد القادر رئيس مجلس امناء مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة وزيرة التضامن الاجتماعي