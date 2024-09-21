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الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه القليوبية تكلف لجاناً لمراجعة شبكات المياه والصرف بالمدارس

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن تنفيذ متابعة شاملة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة لضمان توافر الاشتراطات الصحية وجاهزيتها تزامنًا مع استقبال العام الدراسي الجديد، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب.

وفي إطار هذه الجهود، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتنسيق مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، للمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم إجراء غسيل شامل لشبكات المياه، والتأكد من عدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، مع الاعتماد الكامل على شبكة المياه العمومية.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، علي استمرار العمل من قبل فرق الطوارئ للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لضمان سلامة المرافق تزامنًا مع بدء العام الدراسي، حفاظاً على صحة الطلاب في المحافظة.

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