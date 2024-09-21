نقيب المهندسين يُكرّم لجان التحكيم والمشروعات الفائزة بملتقى الابتكارات

شهد حفل الختام لفعاليات ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024 والذي أقيمت فعالياته بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تكريم أعضاء لجان التحكيم ، حيث قام المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر بتكريم أعضاء لجان التحكيم في الشعب الهندسية.

وضمت قائمة لجنة التحكيم بشعبة الهندسة الميكانيكية الدكتور المهندس السيد البدوي- عضو اللجنة الاستشارية بشعبة ميكانيكا، والدكتور المهندس سيد كاسب- رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، والدكتور المهندس أحمد فرج- عضو المجلس الأعلى ووكيل كلية الهندسة جامعة السويس، والمهندس أحمد أبوالفتوح، والدكتور المهندس محمد عبده أبو ستيت.



كرم نقيب المهندسين أعضاء لجنة التحكيم بشعبة الهندسة والتي ضمت المهندس الاستشاري أحمد حشيش- رئيس الشعبة، والأستاذ الدكتور المهندس محمد عبدالغني رئيس شعبة الهندسة المدنية الأسبق.



وكرم نقيب المهندسين أعضاء لجنة التحكيم بشعبة هندسة البترول والتعدين وضمت كل من المهندس سمير زايد، والمهندس صبري الشرقاوي، والأستاذ الدكتور المهندس عطية عطية، والمهندس أحمد عرفة، والأستاذ الدكتور المهندس عصام أحمد عميد هندسة بترول السويس.

كما كرم المهندس طارق النبراوي أعضاء لجنة التحكيم بشعبة الهندسة الكهربائية وضمت اللجنة المهندس الاستشاري مبروك عامر- رئيس الشعبة، والدكتور المهندس محمد الشافعي- أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمهندس ساهر البحيري، والمهندسة أسماء رضا، والمهندس أحمد فكري عبد الرؤوف، والمهندس هشام أمين- عضو المجلس الأعلى، والمهندسة سارة جعفر، والمهندس محمد طارق.



وشمل التكريم أعضاء لجنة التحكيم بشعبة الهندسة المعمارية وضمت الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي، والأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة، والدكتور المهندس سعد مكرم، والدكتور المهندس أحمد الزيات- رئيس الشعبة، والدكتور المهندس محمد فريد- عضو المجلس الأعلى، والدكتور المهندس ياسر المغربي- رئيس لجنة المسابقات بشعبة الهندسة المعمارية.

ضمت لجنة التحكيم بشعبة الهندسة الكيميائية والتي كرمها المهندس طارق النبراوي كل من المهندسة مي ممدوح، والدكتورة المهندسة الشيماء عبد الرحمن، والدكتورة المهندسة نهلة أحمد، والمهندسة سلوى عبد الحميد.

وشملت قائمة تكريمات أعضاء النقابات الفرعية كل من الدكتور المهندس أحمد فوزي، والدكتورة المهندسة إيمان حراز، والدكتور المهندس ياسر الشريف، والمهندسة إيمان شوقي، والمهندس مصطفى لبيب، والمهندس محمد حسن شكري، والمهندس أحمد كمال.

جدير بالذكر أن لجان التحكيم اختارت من كل تخصص مشروعين للفوز بالمركز الأول وقيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، وقيمة الجائزة للمركز الثاني خمسة آلاف جنيه وكانت النتيجة كالتالي:

الشعبة المدنية: فوز مشروع إعادة إعمار غزة بالمركز الأول، ومشروع المهندس محمد علي عماشة بالمركز الثاني.

شعبة الهندسة الكهربائية: فوز مشروع المهندس يحيى طارق بالمركز الأول، وفوز مشروع المهندس محمد رأفت بالمركز الثاني.

شعبة الهندسة الميكانيكية: فوز مشروع إنتاج الكهرباء من الهيدروجين الأخضر النقي بالمركز الأول، وفوز مشروع نظام ميكاترونيات تبريد فروة الرأس لمرضى السرطان بالمركز الثاني.

شعبة الهندسة الكيميائية: فوز مشروع المهندس محمد مجدي مختار بالمركز الأول، وفوز مشروع المهندس معتز خالد بالمركز الثاني.

شعبة البترول والتعدين: فوز مشروع تصنيع المنتجات الأسمنتية من مخلفات المناجم بالمركز الأول، وفوز مشروع تبخير المياه الجوفية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمركز الثاني.

شعبة الهندسة المعمارية: فوز مشروع إعادة تخطيط مدينة حلايب بالمركز الأول، وفوز مشروع التصميم المعماري للمهندس أحمد صلاح محمود بالمركز الثاني.

وفيما يخص محور الابتكار فاز مشروع Eary Water للمهندس على إسماعيل وقيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن فريق لجنة الشباب والتواصل الطلابي القائم على تنسيق وتنظيم الملتقى ضم كل من المهندسين محمد الحسيني، علي جلال، ومحمد ثروت، وغادة عماد، ومحمد بيبرس وسالي علي، ومروة عماد، ومحمد أمين جودة، وأحمد طلعت، وأحمد البطل، ومحمد مجدي الشريف، وياسر الشريف، ونهى هاني، وعمرو علي الدسوقي.