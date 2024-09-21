الدوري الإنجليزي.. ثلاثي هجومي يقود تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم السبت، نظيره برينتفورد على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين، تشكيل توتنهام أمام برينتفورد، رفقة دومينيك سولانكي، وبرينان جونسون.

ويعاون الثلاثي الهجومي في تشكيل توتنهام الأساسي في مباراة اليوم، الثنائي ديجان كولوسيفسكي وجيمس ماديسون.

وخسر السبيرز مباراة ديربي شمال لندن الماضية أمام أرسنال بهدف للا شئ، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

يحتل فريق توتنهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يأتي برينتفورد في المرتبة التاسعة وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل توتنهام لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: ديجان كولوسيفسكي - رودريجو بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين - دومينيك سولانكي - برينان جونسون.