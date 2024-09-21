برلمانية بأسوان: وفاة 7 أشخاص بالنزلات المعوية والإصابات تتراجع

قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حالات النزلات المعوية التى إصابت ما يزيد عن ١٠٠ مواطن فى أسوان، خاصة من منطقتي أبو الريش وقرى دراو بمحافظة أسوان وتعاني من نزلات معوية حادة، بدأت فى الانحسار .

وأكدت نائبة أسوان وجود 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة خلال اسبوع، وأن وزارة الصحة تحركت فور رصد الحالات وتم السيطرة عليها، وبدأت حالات النزلات المعوية فى الانخفاض، كما قامت الوزارة باخذ عينات من المصابين لتحليلها.

كما أشارت النائبة إلى تواصلها مع مسؤولي شركة المياة بأسوان والتأكيد من تعقيم المياه، وجاء وفد من الشركة وقام بزيارة القرى والبيوت والشرب من المياة داخل المنازل أمام المواطنين لطمأنتهم .

واشادت نائبة المصري الديمقراطي الاجتماعي بتحرك جميع أجهزة الدولة فور رصد حالات النزلات المعوية ، وقامت المحافظة بالتفتيش على المنتجات الاستهلاكية بكافة المنافذ بالمحافظة بجانب حملات تموينية وتم رصد ٧٠ طن من المنتجات الفاسدة اغلبها من حلوى المولد النبوي وتم إعدامها.