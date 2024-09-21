علاء عابد: مثلث تدمير الشعوب أخطر المهددات للتنمية والاستقرار

حذر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، من مخاطر مثلث تدمير الشعوب المتمثل في الفقر والجهل والمرض.

وقال عابد، في تصريحات له، إن هذا المثلث من أخطر المهددات للتنمية والاستقرار، حيث يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويعيق جهود التقدم والازدهار.

وأكد رئيس نقل النواب، أن مكافحة الفقر تتطلب وضع سياسات اقتصادية مستدامة تضمن توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما دعا إلى الاستثمار في التعليم باعتباره السبيل الرئيسي للقضاء على الجهل وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر.

وفيما يتعلق بالمرض، شدد النائب علاء عابد على أهمية تطوير قطاع الصحة وتحسين الخدمات الطبية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في تعزيز البنية التحتية الصحية من خلال مبادرات مثل مشروع "العاصمة الطبية".

وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر جميع الجهود الوطنية من مختلف القطاعات، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلامية.

وأكد النائب علاء عابد، ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضايا المصيرية والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة، لافتا إلى أن تضافر الجهود هو الطريق الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل للشعب المصري وضمان استقراره وازدهاره.

واختتم رئيس نقل النواب تصريحاته بتأكيد أن الدولة تعمل على بناء الإنسان، وذلك من خلال تعليم وتنمية المهارات والقدرات، وترسيخ لمفهوم الهوية الوطنية، وتثبيتاً لأركان الجذور الحضارية، والتربية على النشأة السوية، والفكر السليم بعيدا عن المغالاة والتطرف والأفكار الشاذة، ويتبقى دور كبير للأسرة المصرية المعنية أيضا بحماية الأجيال الجديدة من هذه الأفكار، فصناعة الوعى ليست قاصرة على وزارة او هيئة او مؤسسة بعينها، الجميع معنى بصناعة الوعى والمشاركة فى بناء الإنسان المصرى.