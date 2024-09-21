رياح علي بعض الشواطئ وارتفاع أمواج.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد ، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ورطب وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يشهد غدا الأحد، رياحا معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على بعض شواطيء مطروح والإسكندرية والعلمين وبلطيم وبورسعيد وسرعة الرياح 40_50كم/س وارتفاع الامواج 2:2.5 متر.

مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 80 الي 90 % للعظمي ومن 35:50% للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 22 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمي والصغري 27 درجة .