محمد صلاح ونونيز يقودان تشكيل ليفربول أمام بورنموث

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، اليوم السبت، نظيره بورنموث على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام بورنموث، حيث يخوض المباراة أساسيًا رفقة الأوروجوياني داروين نونيز، الذي غاب تشكيل الريدز الأساسي منذ بداية الموسم الجاري.

وحقق فريق ليفربول بمشاركة محمد صلاح، الثلاثاء الماضي، فوزًا ثمينًا على مضيفه ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدف، خلال الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس الماضي، بعدما تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في المباراة الافتتاحية ضد إبسويتش تاون، ثم سجل هدفًا آخر في المباراة التالية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بورنموث في المركز الحادي عشر وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.