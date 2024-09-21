غرفة القاهرة: 266 مليون دولار صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال 7 أشهر

أعلن محمد عارف، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن وفداً من الشركات سيمثل مصر في معرض "مارموماك" للرخام والجرانيت والذي تستضيفه مدينة فيرونا الإيطالية، والذي سيقام خلال الفترة من الثلاثاء المقبل الموافق 24 حتى يوم 27 سبتمبر.

أكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف من المعرض هو الاطلاع على كل جديد فيما يخص صناعة الرخام والجرانيت ، مشيرا إلى أن الشركات المصرية ستقوم بزيارة للمصانع والمحاجر في ايطاليا لنفس الغرض.

وأشار إلى أن الشركات المتخصصة في إنتاج الرخام والجرانيت بمختلف أشكاله على المشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى الشركات المنتجة لماكينات الرخام والجرانيت ومدخلات الإنتاج.

ونوه عارف، إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية في المعارض الإيطالية بمختلف القطاعات، الأمر الذي يساهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق الإيطالية، وإلى العالم.

وأكد عارف أن قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت - وفقا لأحدث البيانات الحكومية - ارتفعت بنسبة 6% خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وارتفاع حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال تلك الفترة بنسبة 13.7% لتبلغ 1.436 مليون طن في مقابل 1.263 مليون طن.