خالد سرحان ورانيا محمود يس ونهى عابدين بلجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر بالإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، والتي تتكون من الفنان خالد سرحان رئيساّ وتضم بعضويتها كلاً من الفنانة رانيا محمود يس ، والفنانة نهي عابدين.

وتنقسم جوائز المسابقه إل، جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (تمنح لأفضل لفيلم روائي وآخر تسجيلي قصير ضمن أفلام المسابقة.

كما تقوم لجنة التحكيم أيضاً بمنح جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية والتي تشارك للمرة الأولي ضمن فعاليات المهرجان.

وقد أوضح مدير المسابقة الناقد السينمائي عماد يسري أن المسابقة يشارك بها هذا العام نحو ٥٠ فيلماً ما بين الروائي والتسجيلي القصير.

وتقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كما يهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.