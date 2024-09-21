بفعاليات متنوعة.. مكتبة مصر العامة بالدقي تشارك في «بداية جديدة»

تشارك مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها لروادها من الكبار والصغار، فضلا عن الأنشطة التي تقدمها المكتبات المتنقلة في كافة المدن المختلفة.

وقالت رانيا شرعان مديرة المكتبة، إن المكتبة قدمت خلال الأيام الماضية منذ إطلاق المبادرة الرئاسية، وتدشينها العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة من بينها، نشاط هندسة الطيران، نشاط المالتيميديا، ونشاط الروبوتكس، نشاط الفيديك ماث، وتعليم الرسم والتلوين، وتعليم الأشغال الفنية، فضلا عن خدمات الاستعارة/ القراءة داخل المكتبة المتنقلة لجميع الأعمار لرفع الوعي الثقافي، وورشة القيادة الفعالة لرفع كفاءة الشباب، ونشاط تعليم الخط العربي، ونشاط الكيك بوكس.



وأضافت أن المكتبة قدمت أيضا في المبادرة، ورش تعليم اللغة الالمانية، وتعليم الشطرنج، وتعليم الرسم، ونشاط الاشغال الفنية، وتعليم اللغة الفرنية، ونشاط مغامرة القراء، ونشاط الكشافة، وتعليم التصاميم الهندسية، وأنشطة التلوين والترفيه.



وأوضحت أن السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، عقب عودته من حفل تدشين المبادرة بحضور دولة رئيس الوزراء، أعطى توجيهات للمكتبات المتنقلة بالعمل على المبادرة وتقديم كافة الخدمات التي تنص عليها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، سواء في القاهرة أو الجيزة، أو باقي محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن المكتبة تواصل تقديم الورش والأنشطة التي تساعد على تحقيق أهداف المبادرة والتي من بينها تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة .