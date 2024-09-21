هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فيردر بريمن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

ويحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فيردر بريمن بملعب فيسير شتاديون، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، إذ يتواجد على رأس هجوم البافاري في مواجهة اليوم.

ويعاون كين في الخط الهجومي، كينجسلي كومان، ومايكل أوليسي وجمال موسيالا، على أن يجلس على دكة البدلاء، توماس مولر، سيرج جنابري وليروي ساني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فيردر بريمن في المرتبة الثامنة وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيردر بريمن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمر، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، وألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش، ألكسندر بافلوفيتش، وجمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي، هاري كين، وكينجسلي كومان.