النني يقود تشكيل الجزيرة أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشارقة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإماراتي.

يحل فريق الجزيرة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الشارقة بملعب استاد خالد بن محمد، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام الشارقة، حيث وذلك للمرة الثالثة على التوالي أساسيًا في الموسم الجديد 2024-2025 ببطولة الدوري الإماراتي.

وتعاقد الجزيرة مع النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

صنع محمد النني هدفًا حتى الآن مع الجزيرة، حيث قدم تمريرة حاسمة أمام العروبة، سجل بها زميله محمد ربيع الهدف الأول للجزيرة، الذي فاز بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإماراتي.

ويحتل الجزيرة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الشارقة في الوصافة خلف النصر ولكل منهما 6 نقاط.

تشكيل الجزيرة لمواجهة الشارقة