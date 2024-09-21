جامعة أسيوط تنظم البرنامج التدريبي "مهارات التحليل الإحصائي للباحثين"

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يعلن مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بدء التسجيل في البرنامج التدريبي "مهارات التحليل الإحصائي للباحثين"، والذي يهدف إلى تنمية مهارات الباحثين؛ في معالجة البيانات، وتحليلها إحصائياً في أبحاث العلوم الاجتماعية؛ باستخدام برنامج SPSS، وتحت إشراف؛ الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتورة أمل أحمد حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور سامح عبد السلام مصطفى رئيس قسم المحاسبة، ومدير المركز.

📌 يهدف البرنامج التدريبي إلى؛ تعريف المتدربين بأنواع التحليل الإحصائي، والأنواع المختلفة للمتغيرات، وكيفية قياسها، كما يسهم البرنامج التدريبي في بناء قدرات المتدربين؛ في تحديد نوع التحليل الإحصائي الذي يمكن استخدامه، والذي يتوافق مع طبيعة البيانات المتاحة، ورفع وعي المتدربين؛ لتفسير نتائج التحليل الإحصائي، وكيفية كتابة تقرير وافٍ؛ يساعد على اتخاذ القرار المناسب.

📌يناقش البرنامج التدريبي؛ عدداً من الموضوعات حول: طرق ترميز البيانات، وكيفية إدخالها للحاسب الآلي، والأنواع المختلفة للمتغيرات، وطرق قياسها، والأساليب المختلفة للتحليل الإحصائي، وكيفية اختيار الأسلوب الإحصائي المناسب للبيانات المتاحة، وكيفية إدخال البيانات إلي SPSS ، وتوصيفها.

📌 يمتد البرنامج التدريبي خلال ٣ أيام، بواقع ٥ ساعات يومياً، وذلك بقاعة المركز، ويتضمن البرنامج أساليب تدريبية متنوعة، تجمع بين المحاضرات النظرية، والأنشطة العملية، إلى جانب: (تمارين عملية- حالات دراسية- نقاشات جماعية)، ويقوم بالتدريب: خبير واستشاري التحليل الإحصائي، الدكتور هشام عبد المجيد عبدالله عضو هيئة تدريس بقسم الإحصاء- جامعة أسيوط.

📌 ويتم التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال: مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة، مبني (ج) الدور الرابع.

