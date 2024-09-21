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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السياحة تسلط الضوء على أهمية نشر السلام بين شعوب العالم

اليوم العالمي للسلام
اليوم العالمي للسلام
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سلطت  وزارة السياحة والآثار الضوء من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أهمية نشر السلام بين شعوب العالم، وحرص مصر عبر عصور تاريخها العريق على تحقيق ذلك، بمناسبة يوم السلام العالمي الذي يحتفل به العالم يوم 21 سبتمبر من كل عام، 

وأشارت  الوزارة في بيان لها إلى أن هذا اليوم يُذكرنا فيه التاريخ بأحد أبرز الأحداث في مصر القديمة، وهو توقيع الملك رمسيس الثاني لأول معاهدة سلام موثقة في العالم مع الحيثيين بعد معركة قادش، وأن هذه المعاهدة لم تعكس فقط قوة المصريين القدماء؛ بل أيضًا رؤيتهم في تحقيق الاستقرار والسلام.

https://www.facebook.com/share/p/1DCDCEb2Ec/

تُعتبر مصر اليوم عاصمة السلام، حيث تُمثل نموذجًا للتواصل والتفاهم بين الأمم، مما يعزز تاريخها وقيم السلام والتعاون في العالم المعاصر.

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