وزير الطاقة اللبناني: إسرائيل تقوم بجرائم إبادة ضد الشعب اللبناني

أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن إسرائيل تقوم بجرائم إبادة ضد الشعب اللبناني، مشددا على ضرورة تضامن المواطنين ضد هذه الجرائم.

وقال فياض في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم السبت:" إن العدو الصهيوني يقوم بجرائم إبادة وجرائم حرب بحق الشعب اللبناني، تسببت في سقوط عشرات الضحايا من بينهم أطفال ونساء".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور سعادة الشامي، وفقا للقناة إن العدوان الإسرائيلي على بلاده يخالف كل القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.