وصول 29 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع و784 شاحنة و106 سيارة حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع و443 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و341 شاحنة و30 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CORN وعلى متنها 29 ألف طن المونيوم قادمة من اندونيسيا والسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع و384 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1321 راكب بموانيها.

