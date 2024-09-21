رواندا أول دولة أفريقية تبدأ حملات التطعيم ضد "جدري القردة"

أعلن المتحدث باسم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أديس أشبير، بدء رواندا حملة تطعيم ضد وباء "جدري القردة" الذي يضرب عددا من الدول الأفريقية حاليا.

وقال المتحدث باسم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الأفريقي، إن التطعيم "بدأ في رواندا في 17 سبتمبر الجاري وجرى تطعيم حوالي 300 شخص عرضة للخطر بشكل كبير"، وفقا لما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، موضحا أن مئات التطعيمات الأولى استهدفت سبع مناطق حدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (مركز الوباء)"، مضيفا أن حملة التطعيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستبدأ "في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل".

من جانبه، حذر جان كاسيا المدير العام للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن "جدري القردة ليس تحت السيطرة".

وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلن أن الوباء اكتشف في 15 دولة أفريقية.. مشيرا إلى تسجيل 2912 حالة إصابة جديدة في قارة أفريقيا و374 حالة إصابة مؤكدة جديدة و14 حالة وفاة في أسبوع واحد ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 29 ألفا و152 مصابا و6105 حالات مؤكدة و738 حالة وفاة.

ووفقا للمركز الأفريقي، فإن المتحور الجديد من جدري القردة (كليد 1 ـ ب) ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا.

يذكر أن "جدري القرود" مرض ناتج عن فيروس حيواني المصدر. واكتشف للمرة الأولى عام 1958 بين مجموعة من قرود "المكاك" التي كانت تجرى عليها بحوث. وتتراوح فترة حضانة الفيروس عادة من 5 إلى 21 يوما أما أعراضه فتشبه أعراض الجدري خلال الأيام الخمسة الأولى لكنها عادة ما تكون أقل حدة. ويسبب المرض ارتفاع حرارة المصاب وآلام في العضلات ثم يظهر طفح جلدي على الوجه واليدين والقدمين وبثور وقشور.

وفي معظم الحالات، تختفي أعراض المرض من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، لكن عند بعض الأشخاص، يمكن أن تؤدي الأعراض إلى مضاعفات ومن ثم إلى الوفاة، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الأطفال حديثي الولادة والأشخاص المصابون بنقص المناعة معرضون لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة.