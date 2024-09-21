نقابة مهندسي الإسكندرية تعقد مؤتمرها التعريفي الثاني لحديثي التخرج

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، المؤتمر التعريفي الثاني لحديثي التخرج في نسخته الثانية تحت عنوان "النقابة و دورها في خدمة المهندس"، بحضورعدد كبير من شباب المهندسين حديثي التخرج بتنظيم لجنة الشباب برئاسة، المهندس باسل ياسر.

في البداية قدم الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية خالص تهانيه القلبية باسمه وباسم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لكل المهندسين حديثي التخرج لخروجهم من المرحلة التعليمية إلى المرحلة العملية وتمنى لهم التوفيق والنجاح والثبات في خطواتهم القادمة، مؤكدًا أن المهندسين لا يكلوا في أداء دورهم، حيث أن شباب المهندسين هم مصر ومستقبلها وقادرين علي سد احتياجات بلدهم والبلدان الأخرى كما اعتدنا من مهندسي مصر.

واستكمل سعودي حديثه عن دور نقابة المهندسين بالإسكندرية في خدمة المهندس الذي هو أساس المؤتمر في نسخته الثانية اليوم، مشيرًا إلى استمرار النقابة في خدمة حديثي التخرج، حيث طالب الخريجين بضرورة الاندماج في العمل النقابي والانضمام للجان النقابية.

واستعرض المهندس باسل ياسر، رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي، دور اللجنة فى النقابة والخدمات التي تقدمها لخدمة شباب المهندسين بشكل دائم وأن اللجنة تعمل دائمًا من أجل دعم شباب المهندسين في كافة المشاكل والقضايا والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، متناولًا محاور وأهداف المؤتمر التعريفي الثاني وأنه البداية لتعريف حديثي التخرج بالنقابة ودورها وخدماتها وأن النقابة داعمة لكافة شباب المهندسين في كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من خلالهم.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي الحضري، أمين النقابة، إن الدراسة تستمر بعد المرحلة الجامعية ولا تنتهي لأن القادم يحتاج إلى التسلح بالعلم حتي يصبحوا مهندسين متميزين في مجالهم، كما حث المشاركين في المؤتمر على المشاركة والتواصل مع النقابة حيث أن تواجد الشباب في العمل النقابي خلال السنوات الأخيرة أضاف طفرة كبيرة من الأفكار والإنجازات.

كما قدم المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام تحياته وسعادته لاستقبال شباب المهندسين وحديثي التخرج بنقابتهم، وقام بشرح وافي لجميع الخدمات النقابية التي قد بدايةً من القيد بالنقابة، منحة المجندين، الدورات التدريبية، الرعاية الصحية، عضوية النادي لأسرة المهندس، الندوات والزيارات العلمية، الرحلات والأنشطة الاجتماعية، خدماتك بالكارنيه حتي بلوغ سن المعاش وغيرها من الخدمات كالإسكان ومعارض السلع المعمرة والقرض الحسن التي يستطيع شباب المهندسين الاستفادة منها، وتمنى للجميع التوفيق فيما هو قادم.

وهنأ المهندس محمد فتح الباب، أمين نادي المهندسين بالإسكندرية، الخريجين، معربًا عن سعادته بتواجده وسط شباب المستقبل لأنه بالعمل يأتي الانجاز ولأن سوق العمل يحتاج المزيد من التطور ولا يوجد تطوير إلا وأساسه المهندسين واستكمل حديثه بشرح احتياجات سوق العمل وخاصة قطاع الكهرباء وكذا مختلف القطاعات الهندسية.

وفي نهاية الكلمات تحدث المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة التدريب والعلوم الهندسية عن دور النقابة البارز في مساعدة المهندسين في مواكبة تحدي التطور المعرفي، وذلك من خلال الدورات التدريبية الهامة في مختلف التخصصات الهندسية التي تقدمها النقابة من خلال مبادرة التدريب والشباب التي تقدم خصم 25 % لحديثي التخرج طوال العامين السابقين ومستمرة، وكذلك بروتوكولات التعاون والتي تقوم بها النقابة لتوفير فرص توظيف وتدريب مع الهيئات الكبرى التي تعود بالفائدة علي جميع المهندسين.

وتحدث في المؤتمر الدكتورة منال متولي، عن "مرحلة ما بعد التخرج"، المهندس مصطفي دسوقي عن "سوق العمل وكيفية الانضمام للشركات"، والدكتورة هبة سالم عن “كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية”، وكذا المهندس عبد الحميد سليم عن "سوق العمل والسلامة المهنية ودراسة الجدوى" وتحدث المهندس مصطفى السباعي كأحد النماذج الشبابية الناجحة، كما تم توزيع عدد من المنح التدريبية المجانية والمدعمة خلال المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعريف حديثي التخرج من المهندسين بالنقابة ودورها والخدمات التي توفرها للمهندسين وذويهم وتأهيل وإعداد حديثي التخرج من المهندسين لمرحلتهم القادمة للدخول لسوق العمل وتعريفهم بحقوق المهندس المتمثلة في أهم بنود قانون العمل وأهم بنود نقابة المهندسين وعقد العمل والحقوق التأمينية للمهندس وإجراءات الأمن والسلامة بالمواقع وكذا دور النقابة في الحفاظ على المهندس والمهنة.