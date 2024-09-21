إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، والتي تشهدها البلاد لاختيار رئيس جديد عقب نحو عامين من حدوث أسوأ كارثة اقتصادية.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مسؤول بلجنة الانتخابات قوله "إن نسبة المشاركة بلغت نحو 70 في المائة قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الرابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لسريلانكا.. ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز أصوات الناخبين مساء اليوم، فيما من المتوقع أن تظهر النتائج بحلول يوم غد الأحد".

ويتنافس في هذه الانتخابات 39 مرشحا، أبرزهم الرئيس السريلانكي الحالي "رانيل ويكريمسينجه"، وزعيم المعارضة "ساجيث بريماداسا"، إضافة إلى البرلماني "أنورا كومارا ديساناياكي".

وكان الرئيس الحالي "رانيل ويكريمسينجه" قد أعلن، في وقت سابق، عن اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها (الهند وفرنسا واليابان والصين) وذلك في خطوة نحو التعافي الاقتصادي للبلاد بعد التخلف عن سداد الديون في عام 2022.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية في أبريل عام 2022 بعد نفاد العملات الأجنبية، فيما أجبرت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الرئيس حينذاك "جوتابايا راجابكسا" على التنحي.