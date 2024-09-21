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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الإسرائيلي يشن عددا من الغارات على الجنوب اللبناني

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن عشرات الغارات نفذها الطيران الإسرائيلي على خراج بلدة السريرة والقطراني وشبيل، كما نفذ غارات على المحمودية جوار العيشية بجبل الريحان - جزين.
وذكرت الوكالة أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، كما شن غارة مماثلة عند أطراف بلدة مروحين.
وقالت إن غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل الأولى في الحي الجنوبي (قرب مجمع الإمام الرضا) والثانية قرب الساحة والطريق العام في البلدة.
كما أفادت أن الطيران المعادي استهدف محيط بلدة تفاحتا في الزهراني بسلسلة من الغارات، وفي البقاع الغربي استهدفت أطراف لبايا وأبو راشد والقطراني في البقاع الغربي.

غارات نفذها الطيران الإسرائيلي الطيران الإسرائيلي