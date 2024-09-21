الطيران الإسرائيلي يشن عددا من الغارات على الجنوب اللبناني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن عشرات الغارات نفذها الطيران الإسرائيلي على خراج بلدة السريرة والقطراني وشبيل، كما نفذ غارات على المحمودية جوار العيشية بجبل الريحان - جزين.

وذكرت الوكالة أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، كما شن غارة مماثلة عند أطراف بلدة مروحين.

وقالت إن غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل الأولى في الحي الجنوبي (قرب مجمع الإمام الرضا) والثانية قرب الساحة والطريق العام في البلدة.

كما أفادت أن الطيران المعادي استهدف محيط بلدة تفاحتا في الزهراني بسلسلة من الغارات، وفي البقاع الغربي استهدفت أطراف لبايا وأبو راشد والقطراني في البقاع الغربي.