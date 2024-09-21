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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحماية المدنية اللبنانية تواصل البحث عن 16 مفقودا في العدوان على الضاحية الجنوبية

الحماية المدنية اللبنانية
الحماية المدنية اللبنانية
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أكد مسؤول في إدارة الحماية المدنية اللبنانية على الحركة اليوم السبت أن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا والمفقودين بعد القصف الإسرائيلي التي استهدفت إحدى المباني السكنية في الضاحية الجنوبية ما زالت مستمرة. 
وقال المسؤول اللبناني،في مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمس الجمعة أحد الابنية السكنية في الضاحية الجنوبية أسفر عن تدمير كامل للمبنى السكني المستهدف المكون من 9 طبقات، بالإضافة إلى الحاق أضرارا بالغة بالمبني المجاور تجعله غير مؤهلة للسكن مرة أخرى". 
وأشار إلى أن قوات الحماية تعمل بحرص شديد أثناء عمليات رفع الأنقاض من أجل البحث عن المفقودين، وللمحافظة على جثامين الشهداء التي مازالت تحت ركام المبنى المستهدف في الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن 16 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

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