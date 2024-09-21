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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الداخلية اللبناني: نعيش ظروفا دقيقة وخطيرة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الداخلية اللبناني
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
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أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن لبنان يعيش ظروف دقيقة وخطيرة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية، متابعًا: «نقوم بجهد مضاعف من أجل تأمين احتياجات المواطنين ومتابعة التحقيقات تقنيا وفنيا».

ننسق مع الأجهزة لخدمة المواطنين

وقال «مولوي»، خلال لقاء خاص له مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، : «إننا نقوم بجهد استخباراتي وأمني استباقي لكشف أي عميل أو خرق، وننسيق مع الأجهزة كافة لخدمة المواطنين وتسهيل فرق عمل الإسعاف والإنقاذ»، موضحًا أنهم يعملون على منع أي استغلال للظروف الحالية لإحداث أي خرق أمني.

وشدد على أن الحكومة تقوم بجهد كبير في إطار دبلوماسي لاحتواء الوضع وإبعاد شبح الحرب، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في التعامل سواء أمنيًا أو استخباريًا، ويجب أن نكون على درجة كبيرة من اليقظة، مضيفًا: «طمأنة اللبنانيين في وحدتهم وتضامنهم من أجل مصلحة البلاد».

وزير الداخلية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية ا الضاحية الجنوبية