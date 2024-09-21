حزب الله: استهدفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع للمنطقة الشمالية الإسرائيلية

أعلن حـزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهدافه القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة بيريا بصلية من بصواريخ الكاتيوشا، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، ارتفاع عدد عناصره المقتولين في الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، إلى 16 عنصرا بما في ذلك قادة رفيعو المستوى.

من جهته، قال وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، إن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مبنى متعدد الطوابق في جنوب بيروت ارتفع إلى 31 قتيلا، مضيفا بمؤتمر صحفي، السبت، أن من بين القتلى ثلاثة أطفال وسبع نساء وثلاثة مواطنين سوريين في حين أصيب 68 شخصا آخرين.

ومن بين القتلى القائد الأعلى لقوة النخبة التابعة للجماعة المدعومة من إيران إبراهيم عقيل والقائد الكبير أحمد محمود وهبي، في الغارة التي أصابت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في الجزء الجنوبي من العاصمة بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا في الغارة الإسرائيلية قائلة: "تتوقع فرق الإنقاذ على الأرض العثور على المزيد من الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض".

ووفقا للجيش الإسرائيلي، أدت الغارة إلى مقتل القيادي العسكري البارز في حزب الله إبراهيم عقيل وغيره من كبار أعضاء قوة النخبة في حزب الله.

وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربة وصفها بأنها "محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، وعددًا من قيادات الجماعة.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ارتفع إلى 16، بينهم القياديان إبراهيم عقيل وأحمد محمود وهبي.