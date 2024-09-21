مساعد وزير الشباب: سنبرم بروتوكول تعاون لتبني مشروعات ملتقى الابتكارات

نظّمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي برئاسة المهندس محمد الواضح- عضو المجلس الأعلى، ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024 بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية.

من جانبه أكد اللواء إسماعيل الفار- مساعد وزير الشباب والرياضة، حرص الوزير على الحضور لولا سفره إلى الخارج في مهمة قومية، معبرًّا عن سعادته بما شاهده ضمن فعاليات الملتقى والذي يعكس حرص نقابة المهندسين من خلال لجنة الشباب والتواصل الطلابي على الاهتمام بشباب المهندسين.

وقال: "أن هناك بعض المشروعات التي شاهدتها سنأخذ منها البعض ونضع أيدينا في يد نقابة المهندسين لعرض هذه المشروعات على الهيئة العربية للتصنيع والأجهزة المعنية والمصانع الموجودة بالقوات المسلحة"، مُبديًا رغبته في إقامة بروتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة لتبني هذ المشروعات.

وأكد على أنه رغم صغر سن شباب المهندسين القائمين على المشروعات إلا أنه يشعر أنه بين قامات علمية كبيرة في التصنيع والحركة الهندسية في مصر، مشدّدا على أن مكاتب الوزارة بلا استثناء مفتوحة لشباب المهندسين.