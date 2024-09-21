نقيب المهندسين: ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2024 بادرة طيبة لدعم المتفوقين

نظّمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين برئاسة المهندس محمد الواضح- عضو المجلس الأعلى، ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024 بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية، شارك في الحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارات، ومشاركة اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة.

وفي بداية فعاليات الملتقى تفقد نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب وعدد من أعضاء المجلس الأعلى مشروعات تخرج الطلاب والابتكارات والاستماع إلى شرح من فرق العمل القائمة عليها، والتقاط الصور التذكارية معهم تقديرًا لما بذلوه في مشروعاتهم من جهد في حفل الختام والتكريم وإعلان المشروعات الفائزة.

وخلال كلمته عبّر المهندس طارق النبراوي عن سعادته بما شاهده من شباب المهندسين المجتهد والمبتكر، موجّهًا التحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرعايته هذا الملتقى، كما وجّه التحية لكل من الدكتور وزير الموارد المائية والري والذي لم يتمكن من الحضور لارتباطه بالتزام قومي، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أوفد نيابة عنه اللواء إسماعيل الفار لحضور الملتقى، والأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة ووزير المرافق الأسبق، كما وجه التحية لأصحاب المكاتب الاستشارية وأعضاء هيئة مكتب النقابة وأعضاء المجلس الأعلى الذين حضروا وشاركوا في فعالية الملتقى.

كما اختص نقيب المهندسين بالشكر والتحية المهندس محمد الواضح- رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، وأعضاء اللجنة لقيامهم بجهد كبير وتشريفهم لنقابة المهندسين بتنظيم هذا الحدث الكبير.

وشدد "النبراوي" على أن مثل هذا الملتقى هو أحد الأنشطة التي تقوم بها النقابة واصفًا إياه بأنه بادرة طيبة للتعاون ودعم الابتكار لدى المتفوقين من الشباب، مؤكدًا أن النقابة تسعى في كل الاتجاهات والجميع يعلم ويدرك دورها في كافة القضايا التي تهم المهندسين سواءً كانت اجتماعية أو مهنية، مشيرًا إلى أن الملتقى هو أحد المحاور الطيبة والتي تولت مسئوليته لجنة الشباب، واعدًا بالاستمرار في هذا النهج لتحقيق كل ما تصبوا إليه كافة المهندسين وخدمة للوطن.

وجدير بالذكر أن الملتقى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والبيئة، وعدد من كبرى المكاتب الاستشارية وبعض الشركات العالمية والوطنية.