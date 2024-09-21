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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تغلق المجال الجوي قرب الحدود اللبنانية وسط توترات مع حزب الله

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية
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أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي من مدينة الخضيرة في حيفا وحتى الحدود اللبنانية باتجاه الشمال، اعتبارًا من اليوم السبت، ولمدة يوم كامل، وسط تصاعد التوترات مع حزب الله.
وذكرت السلطات الإسرائيلية حسبما ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه " بسبب التوترات الأمنية، تم إغلاق جميع البنى التحتية في المجال الجوي الداخلي أمام جميع أنواع الطائرات" لتسهيل عمليات القوات الجوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي على خلفية إطلاق حزب الله المسيرات وشنه هجمات صاروخية على إسرائيل وسلسلة الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت كبار مسؤوليه.

حزب الله السلطات الإسرائيلية إسرائيل