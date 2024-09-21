كنيسة يسوع الملك الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة للحرف اليدوية

احتفلت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالرأس السوداء الإسكندرية، بتخرج دفعة جديدة من المتدربين على حرفة صناعة الشمع وحرفة الهارد جيل، وذلك في إطار "مبادرة معًا" التي تنظمها الكنيسة بهدف دعم الشباب.

رحب القس مينا حلمي، راعي الكنيسة، بالمتدربين والحضور، كما شجعهم على تلك الخطوة وحثهم على اغتنام هذه الفرصة لبدء مشاريعهم الخاصة، مؤكدًا على أهمية العمل الجاد لتحقيق النجاح.

واختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الخريجين، حيث أعرب المتدربون عن سعادتهم بالنتائج التي تحققت، مؤكدين على أهمية مثل هذه البرامج في تنمية المجتمع.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.

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