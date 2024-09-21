ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة يسوع الملك الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة للحرف اليدوية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالرأس السوداء الإسكندرية، بتخرج دفعة جديدة من المتدربين على حرفة صناعة الشمع وحرفة الهارد جيل، وذلك في إطار "مبادرة معًا" التي تنظمها الكنيسة بهدف دعم الشباب.

رحب القس مينا حلمي، راعي الكنيسة، بالمتدربين والحضور، كما شجعهم على تلك الخطوة وحثهم على اغتنام هذه الفرصة لبدء مشاريعهم الخاصة، مؤكدًا على أهمية العمل الجاد لتحقيق النجاح.

واختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الخريجين، حيث أعرب المتدربون عن سعادتهم بالنتائج التي تحققت، مؤكدين على أهمية مثل هذه البرامج في تنمية المجتمع.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.

1b8dd36d-212c-4af9-9f71-fc842c821106
1b8dd36d-212c-4af9-9f71-fc842c821106
a96d12e3-0f5f-4a6c-8bee-ab53f0e310de
a96d12e3-0f5f-4a6c-8bee-ab53f0e310de
كنيسة يسوع الملك الأسقفية الرأس السودا الإسكندرية مبادرة مع ا الكنيسة دعم الشباب القس مينا حلمي