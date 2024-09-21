وزير الصحة اللبناني: 70 شهيدًا الحصيلة الإجمالية لثلاثة أيام من الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة (الغارة على الضاحية والاعتداء السيبراني على مدى يومين) بلغت 70 شهيدًا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة العامة وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أدى إلى سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه المدنيين بغالبيتهم، ما يجعله جريمة حرب ".

وأضاف أن القانون الدولي ينص على مبدأ حماية المدنيين من آثار النزاعات بحسب المادة 48، كما يشدد القانون على وجوب اتخاذ أطراف النزاع كل الاحتياطات لعدم التعرض للمدنيين، والتفرقة بين المدنيين والمحاربين في الأعمال العسكرية وإلا تعتبر هذه الأطراف مخالفة للقانون الدولي.

وأكد مواصلة عمل الفرق الإنقاذية والإسعافية والدفاع المدني لإزالة الركام حتى الآن.. موجها الشكر لوزير الأشغال الذي أعطى توجيهاته لاستقدام رافعات تساعد على تسريع المهمة.