محافظ البحيرة تفتتح أول مركز متخصص لمرضى السكري

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، أول مركز متخصص لمرضى السكري والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة لتشخيص وعلاج المرضى، وتقديم رعاية شاملة ومتكاملة لهم، في إطار الارتقاء بالمنظومة الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي واطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، لتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.

ويشتمل المركز على فريق متعدد التخصصات المعنيين بمرضى السكرى هي (العيون - جراحة الأوعية الدموية - أمراض القلب -الأسنان -أمراض الكلى)، كما يتم عرض مرضى السكرى على الفريق الطبي للكشف المبكر عن المضاعفات وعلاجها فى مراحلها الأولية.

وأكدت محافظ البحيرة على أن انشاء المركز يعد خطوة مميزة ويساهم بشكل فعال في خدمة مرضى السكري، وإتاحة الخدمات الطبية المتكاملة لهم بأعلى جودة وكفاءة مشيرة الي أهمية التوسع في جلسات تثقيف صحي لتوعية المرضى بالمخاطر المحتملة للسكري وكيفية الوقاية منها مع تطبيق المعايير الدولية، والقواعد الإرشادية العالمية، وتنفيذ ندوات للتوعية بالتغذية السليمة والأدوية المناسبة.

كما قامت الدكتورة جاكلين عازر بافتتاح قسم قسطرة القلب والطرفيه بمستشفى دمنهور التعليمي، والذي يضم جهاز قسطرة جديد تم تركيبه حديثا بجانب جهاز آخر يعمل منذ 2015، والذي يعد الأول على مستوى المحافظة من حيث التقنية والتجهيزات ويختص بإجراء العمليات القلبية والطرفية.

حيث تفقدت قسم القسطرة والذي يحتوي على الجهازين، و 14 سرير داخلي مجهز وعنايه مركزه للقلب سعتها (6) أسره)، بالإضافة إلى عياده خارجيه تعمل على مدار فترتين.

وتفقدت محافظ البحيرة قسم القسطره الطرفيه وخدمة الطوارئ، وتعد مستشفى دمنهور التعليمي من أوائل المستشفيات التي قامت بتفعيل خدمة الطوارئ خلال السنوات الماضية للعمل بجانب قسطرة الأوعية الدموية لخدمة المرضى ومصابي الطوارئ بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

ويذكر أنه ومنذ تركيب الجهاز الاول عام 2020 وحتى الآن تم اجراء 3107 حالة قسطرة قلب، بجانب 796 حالة قسطرة طرفية، واستقبال 1737 حالة طوارئ.

كما قامت الدكتورة المحافظ بتفقد وحدة غسيل الكلي بالمستشفي وتأكدت من انتظام سير العمل بها ونلقى المواطنين أفضل رعاية.

ورافق المحافظ الجولة اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور إبراهيم البنا مدير عام المعهد، واحمد فرغلي رئيس مركز ومدينة دمنهور.