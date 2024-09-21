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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتوجه إلي نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
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توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يوم 21 سبتمبر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية لقاءات ثنائية مكثفة مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلي المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى التي تناقش أهم الموضوعات علي الساحتين الاقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية بإلقاء بيان جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة في "قمة المستقبل".

وزير الخارجية الهجرة المصريين بالخارج نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة