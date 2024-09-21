جيش الاحتلال يعلن شن هجمات على أهداف لحزب الله في جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت،عن شن هجمات تستهدف أهدافا لحزب الله في جنوبي لبنان، وفقًا لنبأ بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مقرب من حزب الله، بأن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية أمس الجمعة، استهدفت اجتماعًا لقيادة وحدة الرضوان (وحدة النخبة) في الجماعة، ما أدّى إلى سقوط عدد من عناصرها، من بينهم قائد الوحدة وقيادي بارز آخر.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، إن الغارة استهدفت "اجتماعًا لقيادة وحدة الرضوان في مبنى تحت الأرض".

ونعى حزب الله اللبناني، اليوم، اغتيال 15 من عناصره، من بينهم قائدان، جراء الغارة الإسرائيلية وهما القيادي أحمد محمود وهبي وقائد وحدة الرضوان إبراهيم عقيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت عددًا من قيادات حزب الله.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ارتفع إلى 16، بينهم القياديان إبراهيم عقيل وأحمد محمود وهبي، وإصابة 66.