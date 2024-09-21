صوت الناس.. فرن عيش سياحى حول حياة أسرة قناوية إلى جحيم

وردت إلى البوابة نيوز رسالة استغاثة من أهالى متضررين من وجود فرن سياحى اسفل منزلهم وجاء نصها كالتالي : تقدمت عن نفسى وعن والدتى عزيزه زهنى بكرى بتاريخ 26/6/2024 بشكوى الى رئيس مجلس مدينة نجع حمادى التابعة لمحافظه قنا لتضررنا أنا ووالدتى من وجود فرن عيش بلدى سياحى يسمى (رغيف حلال للعيش السياحى والملدن) أسفل الشقة التى نقيم بها بالعقار الكائن 46 شارع عمر مكرم بجوار صيدليه أمجد - مركز نجع حمادى - محافظه قنا بالمخالفة للقانوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وتم شرح الأضرار التى أصابتنا من وجود ذلك الفرن بالعقار والتى نوجزها بالقدر اللازم :

أولا : تسبب فتح الفرن محل الشكوى فى رفع درجة حرارة سقف المنزل الذى نعيش فيه أنا ووالدتي السيدة المسنة العجوزه والتي تبلغ من العمر حوالي 77 عام بشكل لا نستطيع معه العيش فى شقتنا الكائنة أعلى فرن العيش مباشرة حيث وصلت درجة حرارة المنزل إلى أكثر من 50 درجة مئوية ، وهو ما يستحيل معه العيش فى الشقة خاصتنا وحول حياتنا الى جحيم.

ثانيا: فتح الفرن موضوع الشكوى كان بالمخالفة للقانون وعلى وجه التحديد قانون تراخيص المحال العامه وقانون البيئة والصحة العامه والذي أوجب على وجود ترخيص لذلك النشاط من الجهات الإدارية المختصة وهذا بالإضافة لمخالفته إشتراطات الأمن الصناعى والبيئى للنشاط .

ثالثا: مخالفه الفرن للاشتراطات الخاصه بسلامه البيئه وسلامه العقار الذي نعيش فيه حيث أن ذلك النشاط قد يتسبب بسبب درجة الحرارة المرتفعة فى التأثير على سلامه العقار وعلى صحه السكان المقيمه بالعقار .

بناء عليه نلتمس من سيادتكم فحص الشكوى والتحقيق فيها بشأن ما أنتهى إليه مجلس مدينة نجع حمادى فى الشكوى المقدمة له بتاريخ 26/6/2024 بخصوص ذات موضوع الشكوى الماثلة .

إتخاذ اللازم نحو غلق فرن العيش السياحى المسمى (رغيف حلال للعيش السياحى والملدن) والكائن أسفل العقار رقم 46 شارع عمر مكرم - مركز نجع حمادى - محافظه قنا لمخالفته للإشتراطات البيئية وعدم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بخصوص ذلك النشاط وهو ما أضر بنا أبلغ الضرر.

للتواصل /محمد رضا مصطفى /01223940650