ضبط عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد مرسى مدير الإدارة و مفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالإدارة بشن حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية ، وأسفرت عن تحرير ١٨ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز كفر أيوب ومركز البلاشون ، مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية و عدم نظافة أدوات العجن وعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات للمخبز.

وتحرير المحضر رقم ٥٦٧١ لعام ٢٠٢٤جنح قسم شرطة بلبيس ضد/ صاحب سوبر ماركت بناحية شارع السنترال القديم بندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية منذ عام ونصف مختلفة الأنواع (عصائ ر- بسكويت اطفال - زيت طعام - مسحوق بسبوسة - تمر ) وتم التحفظ على ٢٩٨ عبوة من السلع الغذائية المنتهية على ذمة المحضر المحرر .

والمحضر رقم ٥٦٧٨ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطه بلبيس ضد تاجر تمويني لقيامه بالتصرف في عدد (١٢٦) كيس سكر تمويني زنة ١ كيلو جرام ، وكذلك التصرف فى عدد (٦٣) زجاجة زيت طعام تمويني وزن ٨٠٠ مللي ، وقد قام بتجميع عدد (٩١) كيس مكرونة وزن الكيس ٤٠٠ جرام.

كما تم تحرير محضر رقم ٥٦٧٩ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سيارة صرف سلع تموينية لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد .

وتم تحرير ٥ محاضر لأصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.