حبس 6 متهمين بالنصب والسرقة في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس 6 متهمين بالنصب على المواطنين وبيع المسروقات، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وطلبت التحري حول نشاطهم الإجرامي.

ووجهت لثلاثة متهمين تهم النصب والاحتيال والسرقة، وثلاثة آخرين تهم شراء أشياء مسروقة والاشتراك في الجريمة والتستر عليهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" ، ٣ متهمين وتم ضبطهم.

وحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.