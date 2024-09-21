إزالة 506 حالة تعد ومتغير مكاني وبناء مخالف بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 506 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقًا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 133 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة "مباني" بمساحة إجمالية 6019،50 م2، و254 حالة تعدي على الأراضي الزراعية (أملاك دولة) بمساحة 17 فدان و6 قيراط و19 سهم، فيما تم إزالة 89 حالة تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 14066،75م2 ، كما تم تنفيذ 22 متغير مكاني بمساحة إجمالية 2900م2 ، وإزالة 8 حالات بناء بدون ترخيص بمساحة 930،80م2.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

يذكر أن الموجة الــ 23 لإزالة التعديات تم تنفيذها بشكل متدرج ومتتابع على 3 مراحل، بدأت بالأولى في الفترة من 6 حتي 26 يوليو الماضيى، تلتها الثانية في الفترة من 3 الي 23 أغسطس الماضيى، واختتمت بالثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

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