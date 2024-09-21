إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد.. ووزير خارجيتها يصف إسرائيل بالورم السرطاني الواجب استئصاله من المنطقة

كشفت إيران عن صاروخ باليستي جديد ومسيرة مطورة في عرض عسكري السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والاتهامات بتسليح روسي.

وتتهم الحكومات الغربية إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار وصواريخ لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا، وهي التهمة التي نفتها إيران مرارا وتكرارا.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن صاروخ الجهاد الذي يعمل بالوقود الصلب تم تصميمه وتصنيعه من قبل الذراع الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني ويبلغ مداه التشغيلي ألف كيلومتر (أكثر من 600 ميل).

وأضافت أن طائرة "شاهد-136 بي" بدون طيار هي نسخة مطورة من طائرة "شاهد-136"، مع ميزات جديدة ومدى تشغيلي يزيد عن 4000 كيلومتر (2500 ميل).

حضر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان العرض العسكري السنوي في طهران إحياءً لذكرى الحرب مع العراق في عهد صدام حسين (1980-1988).

وقال "اليوم قدراتنا الدفاعية والرادعة نمت كثيرا بحيث لا يفكر أي شيطان في أي عدوان على إيران العزيزة".

وألقى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي هجوما مماثلا على إسرائيل أمام مندوبي الاجتماع السنوي لرجال الدين المسلمين الذي تستضيفه إيران، داعيا الدول الإسلامية إلى "قطع علاقاتها الاقتصادية تماما" مع إسرائيل و"إضعاف العلاقات السياسية".

وأضاف أن "هذه القوة الداخلية قادرة على استئصال الكيان الصهيوني، هذا الورم السرطاني الخبيث، من قلب المجتمع الإسلامي في فلسطين، والتخلص من الهيمنة الأميركية والتدخل القسري في المنطقة".

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط منذ أن هاجمت حركة المقاومة (حماس) الفلسطينية المدعومة من إيران إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى إلى اندلاع حرب في غزة وجر حلفاء إيران في جميع أنحاء المنطقة.

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة مع تحول تركيز القوة النارية الإسرائيلية شمالا إلى الحدود اللبنانية حيث تقاتل قواتها جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

قالت السلطات اللبنانية إن غارة جوية إسرائيلية على معقل حزب الله في بيروت يوم الجمعة أسفرت عن مقتل 31 شخصا بينهم اثنان من كبار قادته، وذلك في أعقاب هجمات تخريبية مميتة على اتصالات الجماعة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

فرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في وقت سابق من هذا الشهر، متهمة إياها بتوفير صواريخ باليستية للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.