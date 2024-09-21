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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي المنصورية الجديدة يشكرون محافظ أسوان لبدء تسليم الأراضي المتعثرة منذ 2003

أهالي المنصورية الجديدة
أهالي المنصورية الجديدة يشكرون محافظ أسوان لبدء تسليم الأراض
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إلتقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد من أهالى قرية المنصورية الجديدة التابعة لمركز دراو وذلك فى حضور خالد العونى عضو مجلس الشيوخ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، وأيضاً اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن مدير الشئون القانونية ، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.

وجاء ذلك فى خطوة جادة من المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشروعات المتعثرة ، تواكباً مع ما تشهده مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من إنجازات متتالية داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية .

وخلال اللقاء قدم الأهالى خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان لإستجابته السريعة بزيارة القرية ، وهو ما ساهم فى أن يرى هذا الحلم الذى طال إنتظاره منذ عام 2003 النور من خلال البدء فى إجراءات تسليم قطع الأراضى بتقسيمات المنصورية لـ 957 منتفع وذلك داخل 5 مجاورات ، والواقعة على مساحة 600 فدان .

فيما كلف الدكتور إسماعيل كمال إدارة التخطيط العمرانى لرفع إحداثيات كل قطعة لتكون جاهزة للتسليم.

وفى نفس الوقت تقوم مديرية الإسكان بإعداد تصميم ليكون نموذج ثابت يتم تنفيذه بكاقة القطع، وذو لون طلاء موحد أيضاً حتى تتحول القرية إلى شكل جمالى نموذجى وراقى، مؤكدًا أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات حتى يتسنى الإنتهاء من تسليم القطع للمستحقين المسددين لجدية الحجز، على أن تشارك لجنة أمناء من الأهالى بمعاونة اللجنة التنفيذية التى تم تشكيلها من الوحدة المحلية للتسليم بإستخدام التقنيات الحديثة ( GPS ) لتحقيق الشفافية والعدالة الكاملة.

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