أكلوا تورتة.. تسمم 5 أطفال بواحة الخارجة في الوادي الجديد

أصيب 5 أطفال، بتسمم غذائي، اليوم السبت، بأحد الأحياء السكنية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول أطفال مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين إصابة كل من "مليكة.م.س"، 6 أعوام، وشقيقها " مالك.م.س"، 8 أعوام، "جوردي.م.ش"،6 أعوام، وشقيقتها " حلا.م.ش"، 4 أعوام، "سيف.أ.ح"، عام ونصف، وجميعهم مقيمون بحي " أرض السلام" بمدينة الخارجة، بتسمم غذائي إثر تناول حلوى " تورتة" من أحد محال الحلويات بمدينة الخارجة.

جرى نقل الأطفال الخمسة لمستشفى الخارجة التخصصي ووضعهم تحت العناية الطبية اللازمة، فيما تحسنت حالة 4 منهم وخرجوا جميعا من المستشفى عدا الطفلة الأولى " مليكة" مازالت تحت العناية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.