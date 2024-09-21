تنظيم قوافل طبية بأسوان لتوصيل الخدمة الطبية المجانية للمواطنين

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدور المتميز والمشرف الذى يقوم به العاملين في القطاع الصحى داخل مختلف المستشفيات سواء التابعة لمديرية الصحة أو الهيئة العامة للرعاية الصحية أو بمستشفى أسوان الجامعى ، فالجميع يعمل على قلب رجل واحد لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة والنموذجية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى فى القرى والنجوع للحفاظ على سلامته من أى أمراض معدية ، وهذا ما تجسد واقعاً ملموساً فى التعامل مع الحالات التى تعرضت للإصابة بنزلات معوية بأبو الريش ودراو خلال الأيام الماضية .

مقدماً شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لسرعة التدخل والتعامل مع أى أحداث طارئة ، وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير الخدمات الصحية بشكل يستحق كل التقدير والإحترام ، وهو ما يتم تنفيذه داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى عقده محافظ أسوان مع مديرى المستشفيات فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه من خلال التكاتف والتكامل بين مختلف الأجهزة يتم التعامل مع أى طوارئ بشكل فورى ، وخاصة في ظل توافر القوى البشرية والطبية ، فضلاً عن الدعم المستمر من وزارة الصحة لتوفير المستلزمات والتجهيزات والأدوية في أى وقت ، وبالتوازى تتوافر الآسرة داخل المستشفيات بشكل كافى لإستقبال أى حالات مرضية .

تنظيم القوافل الطبية بشكل مستمر لتوصيل الخدمة الطبية

لافتاً إلى أنه في نفس الوقت يتم تنظيم القوافل الطبية بشكل مستمر لتوصيل الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بمختلف المناطق ، فكل ذلك يساهم فى تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وعلى الوجه الأكمل .

1000098929

1000098927

1000098925